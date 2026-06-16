Galerías
Marcha de profesores y alumnos del IES Carral contra la “imposición” de la FP, las fotos
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros