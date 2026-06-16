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Galerías

Marcha de profesores y alumnos del IES Carral  contra la “imposición” de la FP, las fotos 

Germán Barreiros
16/06/2026 00:39
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros
1.
Protesta del IES Carral
German Barreiros

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