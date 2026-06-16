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Manifestación por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la vejez, las fotos
Un centenar de personas recorrieron ayer el Paseo Marítimo de A Coruña, personal técnico y voluntario de Cruz Roja A Coruña para reclamar los derechos de las personas en la Tercera Edad
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Manifestación en contra del maltrato a las personas mayores
German Barreiros
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