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Comida de confraternidad de una peña de amigos del barrio de A Silva, en fotos
Un grupo de amigos del barrio coruñés de A Silva se reunió en el restaurante Os Castros para celebrar su tradicional comida anual de confraternidad. Más de veinte comensales disfrutaron de una jornada llena de buen humor, bromas y el recuerdo de las mejores anécdotas que compartieron durante su infancia y juventud. Asimismo, aprovecharon para ponerse al día y seguir manteniendo el contacto año tras año
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Manolo, Manolo y Álvaro
Dani Patino
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Fernando, Luis y Manolo
Dani Patino
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Federico y Carlos
Dani Patino
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Alejandro, Pepe y Luis
Dani Patino
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Miguel, Fernando y Lito
Dani Patino
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Josiño, Josecho y Antonio
Dani Patino
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Sito, Pepucho y Alejandro
Dani Patino
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Luis, Fernando y Luis
Dani Patino