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Comida de confraternidad de una peña de amigos del barrio de A Silva, en fotos

Un grupo de amigos del barrio coruñés de A Silva se reunió en el restaurante Os Castros para celebrar su tradicional comida anual de confraternidad. Más de veinte comensales disfrutaron de una jornada llena de buen humor, bromas y el recuerdo de las mejores anécdotas que compartieron durante su infancia y juventud. Asimismo, aprovecharon para ponerse al día y seguir manteniendo el contacto año tras año

Dani Patiño
16/06/2026 22:31
1.
Manolo, Manolo y Álvaro
Dani Patino
1.
Fernando, Luis y Manolo
Dani Patino
1.
Federico y Carlos
Dani Patino
1.
Alejandro, Pepe y Luis
Dani Patino
1.
Miguel, Fernando y Lito
Dani Patino
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Josiño, Josecho y Antonio
Dani Patino
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Sito, Pepucho y Alejandro
Dani Patino
1.
Luis, Fernando y Luis
Dani Patino

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