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Cena conmemorativa del 136 aniversario del Sporting Club Casino

El Sporting Club Casino de La Coruña organizó en su sede de la calle Real una cena con motivo de los actos de celebración del 136 aniversario de su fundación. Socios y amigos de la entidad disfrutaron de una entretenida velada, que estuvo animada además por el grupo Club Naval, procedente de Vigo. Esta es una de las diferentes iniciativas que se incluyen en el programa de conmemoración del nacimiento de esta sociedad herculina

Redacción
16/06/2026 22:19
1.
Benigno, María Eugenia, Elena, Olga, Ramón y Manolo
1.
Julio, Fanny, Concha y José Ramón
1.
Zoila y Carlos
1.
Maripaz, Francisco, Mariló y Jesús
1.
Manolo, José Manuel, Manuel y Andrés
1.
Nanda, Loli, Fátima, Mercedes, Montse y Miluca
1.
Mary Carmen, Victoria, Maricarmen, Mari y Chus
1.
Carmen, Paloma y Maricarmen
1.
José Luis, Guillermo, Juan José y Carlos
1.
Manolo, Margarita, Aurora, Gloria, José Benito, Francisco y Pili
1.
Eduardo y Rosa
1.
Amparo, Charo y Antonio

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