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Galerías

Las imágenes de los coches clásicos que hicieron parada en A Coruña

Patricia G. Fraga
14/06/2026 17:10
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
1.
Vehículos clásicos y antiguos que ya son joyas
A Coruña acogió la concentración turística de vehículos clásicos y antiguos 'Ciudad de Cristal'
Patricia G. Fraga

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