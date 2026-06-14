Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así fue el Día Internacional del Yoga en A Coruña

Quintana
Quintana
14/06/2026 16:45
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
1.
Día Internacional del Yoga en A Coruña
La explanada de Las Esclavas reunió a amantes del yoga que saludaron al sol con las mejores vistas
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Un perro trufero descansa tras una jornada en los montes de Huesca

El abandono de perros se dispara en verano y reabre el debate sobre la responsabilidad del dueño
EFE
Feijóo saluda a sus simpatizantes durante la romería de O Pino

Feijóo pide que no se desvíe el foco del “carrusel” judicial de Sánchez
EP
Obras de Antonio Rios y Cerca

Las calles Antonio Ríos y Cerca cambian su sentido de circulación
Abel Peña
Los medios de extinción realizan labores de enfriamiento y vigilancia en el incendio de Padrón

El incendio de Padrón mantiene el nivel dos de forma "preventiva"
EFE