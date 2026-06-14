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Así es por dentro el barco de los pingüinos, que paró este domingo en A Coruña
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
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Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
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Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga
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El 'Douglas Mawson' en su escala en A Coruña
Este pequeño crucero es conocido como el 'barco de los pingüinos' porque habitualmente realiza expediciones por zonas como la Antártida y el Ártico
Patricia G. Fraga