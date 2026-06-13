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Las imágenes de las fiestas de Santa Cristina y San Antonio en Palavea
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Palavea celebra a Santa Cristina y San Antonio
La tradicional sesión vermú, protagonizada este año por Los Kibbis, inició los festejos del barrio
Quintana
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Palavea celebra a Santa Cristina y San Antonio
La tradicional sesión vermú, protagonizada este año por Los Kibbis, inició los festejos del barrio
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