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Las imágenes de las fiestas de Santa Cristina y San Antonio en Palavea

Quintana
Quintana
13/06/2026 15:26
La tradicional sesión vermú, protagonizada este año por Los Kibbis, inició los festejos del barrio
1.
Palavea celebra a Santa Cristina y San Antonio
La tradicional sesión vermú, protagonizada este año por Los Kibbis, inició los festejos del barrio
Quintana
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Palavea celebra a Santa Cristina y San Antonio
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