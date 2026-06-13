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El álbum del calor en A Coruña

Quintana
Quintana
13/06/2026 12:51
El frescor del mar de la bahía del Orzán se convierte este sábado en la mejor opción para sobrellevar el calor, que tiene a la ciudad en alerta por temperaturas de hasta más de 34 grados
1.
La playa, el mejor remedio para el calor en A Coruña
El frescor del mar de la bahía del Orzán se convierte este sábado en la mejor opción para sobrellevar el calor, que tiene a la ciudad en alerta por temperaturas de hasta más de 34 grados
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