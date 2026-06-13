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Celebración familiar del noventa cumpleaños de María Hermida Mosquera, en fotos
María Hermida Mosquera, Maruja, cumplió noventa años y para conmemorar tal efeméride quiso compartir con su familia una entrañable comida.
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Pablo, Leoní y Clara
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Juan y María
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Cristina, José Luis y Lolo
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Luisa, Cholo y Javier
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Diana, Javi y Conchi
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Manuel y Ángeles
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Humberto y Queta
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Anny, Enrique y Shanel
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Yolanda, Bea y Juli
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María José, Emma y Eduardo
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Ramón, Julio y Loli
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Antonio, Luisa, Fina, Leo, Maruja y Angeles