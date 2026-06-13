Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Celebración familiar del noventa cumpleaños de María Hermida Mosquera, en fotos

María Hermida Mosquera, Maruja, cumplió noventa años y para conmemorar tal efeméride quiso compartir con su familia una entrañable comida. 

Redacción
13/06/2026 00:08
1.
Pablo, Leoní y Clara
1.
Juan y María
1.
Cristina, José Luis y Lolo
1.
Luisa, Cholo y Javier
1.
Diana, Javi y Conchi
1.
Manuel y Ángeles
1.
Humberto y Queta
1.
Anny, Enrique y Shanel
1.
Yolanda, Bea y Juli
1.
María José, Emma y Eduardo
1.
Ramón, Julio y Loli
1.
Antonio, Luisa, Fina, Leo, Maruja y Angeles

Lo más leído

Te puede interesar

Alumnas justo antes de entrar al examen de selectividad en A Coruña en 2001

Hace 25 años | La promoción de 2001 empieza los exámenes de selectividad
Noela Rey Méndez
La cúpula de la finca de los Mariño ocupada por indigentes, ayer

Un fuego en la finca de los Mariño alerta del aumento de los sintecho en verano
Abel Peña
Padrón (A Coruña), 12/06/2026.- Un incendio activo en el lugar de Herbón, en el municipio de Padrón (A Coruña), supera ya las 20 hectáreas en este viernes con altas temperaturas en Galicia, muy elevadas para la época del año. EFE/Carlos Alberto Fernández

O incendio de Padrón arrasa xa 60 hectáreas e obriga a evacuar unha vivenda por precaución
EP
Estrella Galicia

Estrella Galicia no regala una nevera de cervezas
Info Veritas