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Las imágenes de los pianos que tomaron A Coruña

Quintana
Quintana
12/06/2026 15:55
María Pita, Obelisco, Santa Catalina, Méndez Núñez, Riazor... La ciudad se llenó de pianos de cola para acercar la música a profesionales, aficionados y a quien nunca había tocado ni una tecla
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Los pianos toman las calles de A Coruña
María Pita, Obelisco, Santa Catalina, Méndez Núñez, Riazor... La ciudad se llenó de pianos de cola para acercar la música a profesionales, aficionados y a quien nunca había tocado ni una tecla
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Los pianos toman las calles de A Coruña
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