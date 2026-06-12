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Las imágenes de los pianos que tomaron A Coruña
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Los pianos toman las calles de A Coruña
María Pita, Obelisco, Santa Catalina, Méndez Núñez, Riazor... La ciudad se llenó de pianos de cola para acercar la música a profesionales, aficionados y a quien nunca había tocado ni una tecla
Quintana
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María Pita, Obelisco, Santa Catalina, Méndez Núñez, Riazor... La ciudad se llenó de pianos de cola para acercar la música a profesionales, aficionados y a quien nunca había tocado ni una tecla
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María Pita, Obelisco, Santa Catalina, Méndez Núñez, Riazor... La ciudad se llenó de pianos de cola para acercar la música a profesionales, aficionados y a quien nunca había tocado ni una tecla
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María Pita, Obelisco, Santa Catalina, Méndez Núñez, Riazor... La ciudad se llenó de pianos de cola para acercar la música a profesionales, aficionados y a quien nunca había tocado ni una tecla
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María Pita, Obelisco, Santa Catalina, Méndez Núñez, Riazor... La ciudad se llenó de pianos de cola para acercar la música a profesionales, aficionados y a quien nunca había tocado ni una tecla
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María Pita, Obelisco, Santa Catalina, Méndez Núñez, Riazor... La ciudad se llenó de pianos de cola para acercar la música a profesionales, aficionados y a quien nunca había tocado ni una tecla
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