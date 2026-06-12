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Así fue la celebración de la tercera edición del festival 'Aquí Tamén se Fala'
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Celebración de la tercera edición del festival 'Aquí Tamén se Fala'
Este viernes A Coruña se convirtió en el epicentro de la música en gallego y de las culturas atlánticas con esta iniciativa impulsada desde el IES Rafael Dieste
Quintana
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Celebración de la tercera edición del festival 'Aquí Tamén se Fala'
Este viernes A Coruña se convirtió en el epicentro de la música en gallego y de las culturas atlánticas con esta iniciativa impulsada desde el IES Rafael Dieste
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