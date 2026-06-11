La inauguración de la muestra de Estudios Abertos, en fotos

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Acto de apertura de la muestra colectiva de Estudios Abertos en la sala municipal de Palexco

Con la presencia de la alcaldesa Inés Rey, se inauguró esta muestra con el trabajo de más de 60 artistas que participaron el 6 y 7 de junio en las jornadas de puertas abiertas en los estudios de A Coruña

Quintana