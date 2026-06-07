Xacarandaina en el Palacio de la Ópera, en fotos 

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Xacarandaina llena de baile el Palacio de la Ópera

La asociación cultural Xarandaina volvió a llenar el Palacio de la Ópera, y también sus alrededores, de música y baile. Lo hizo con su habitual concurso de baile tradicional, que ya celebra su edición número 44, con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y de la Diputación provincial

Dani Patiño