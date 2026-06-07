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La manifestación por los murales de Lugrís, en fotos 

Quintana
Quintana
07/06/2026 19:20
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
1.
"Un último intento" para salvar los frescos de Lugrís
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
Quintana
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
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"Un último intento" para salvar los frescos de Lugrís
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
Quintana
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
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"Un último intento" para salvar los frescos de Lugrís
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
Quintana
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
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"Un último intento" para salvar los frescos de Lugrís
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
Quintana
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
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"Un último intento" para salvar los frescos de Lugrís
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
Quintana
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
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"Un último intento" para salvar los frescos de Lugrís
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
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"Un último intento" para salvar los frescos de Lugrís
Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
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Docenas de personas marcharon este domingo, con paraguas pintados con motivos lugrisianos, en pro del rescate de los murales que Urbano Lugrís pintó en el antiguo restaurante Fornos, en la calle Olmos
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