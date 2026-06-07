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La Festa da Xente Nova en el Sporting Cambre
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros
1.
La Festa da Xente Nova organizada por el Sporting Cambre
Cambre vivió un fin de semana de ‘troula’ con esta fiesta que terminó este domingo con paella y la actuación de Aixa Romay en la sesión vermú, mientras que la música del tardeo corrió a cargo de Dj Isaac
German Barreiros