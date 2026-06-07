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Adolfo López celebra su 69 cumpleaños en el Copacabana
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Adolfo López, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja, celebró su cumpleaños por todo lo alto y con todos sus amigos. Reunió a un centenar de personas en el Copacabana y decidió festejar los 69, algo mucho más divertido que celebrar los 70.
Quintana
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Fiesta de cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Fiesta de cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Fiesta de cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Un grupo de invitados
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Asistentes a la fiesta
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Invitados a la fiesta
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Benito y Pedro Puig
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Un grupo de invitados brinda por el homenajeado
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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana
Foto de familia
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