Adolfo López celebra su 69 cumpleaños en el Copacabana

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Cumpleaños de Adolfo López en el Copacabana

Adolfo López, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Ciudad Vieja, celebró su cumpleaños por todo lo alto y con todos sus amigos. Reunió a un centenar de personas en el Copacabana y decidió festejar los 69, algo mucho más divertido que celebrar los 70.

Quintana