Las mejores imágenes del Día de Meirás

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Quintana
Quintana
06/06/2026 22:05
La iniciativa impulsada por el Consello Cívico de Meirás en colaboración con el Concello de Sada, nace con la vocación de consolidarse como una cita anual alrededor de la memoria, el patrimonio y el futuro del pazo de Meirás
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Primera edición del Día de Meirás
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