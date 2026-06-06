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Las mejores imágenes del Día de Meirás
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Primera edición del Día de Meirás
La iniciativa impulsada por el Consello Cívico de Meirás en colaboración con el Concello de Sada, nace con la vocación de consolidarse como una cita anual alrededor de la memoria, el patrimonio y el futuro del pazo de Meirás
Quintana
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Primera edición del Día de Meirás
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