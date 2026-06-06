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El Festival Mar de Mares, en fotos

Quintana
Quintana
06/06/2026 18:20
Cientos de personas se acercaron a O Parrote durante una de las primeras jornadas del festival, para disfrutar del mercado y las actividades a orillas del puerto
1.
El Festival Mar de Mares regresa con su XIII edición
Cientos de personas se acercaron a O Parrote durante una de las primeras jornadas del festival, para disfrutar del mercado y las actividades a orillas del puerto
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