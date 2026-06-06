Galerías
Cullerciencia, en fotos
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Cullerciencia vuelve a tomar O Burgo
Más de 30 centros educativos sacaron la ciencia al paseo marítimo de O Burgo en la octava edición de la feria de ciencia escolar organizada por el CEIP Ría do Burgo y el Ayuntamiento de Culleredo.
Quintana
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Más de 30 centros educativos sacaron la ciencia al paseo marítimo de O Burgo en la octava edición de la feria de ciencia escolar organizada por el CEIP Ría do Burgo y el Ayuntamiento de Culleredo.
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Más de 30 centros educativos sacaron la ciencia al paseo marítimo de O Burgo en la octava edición de la feria de ciencia escolar organizada por el CEIP Ría do Burgo y el Ayuntamiento de Culleredo.
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