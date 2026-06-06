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Búscate en las fotos de la romería das Merendiñas
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La romería das Merendiñas en Oleiros
Los mayores de 65 años disfrutaron de un menú tradicional en los jardines de las Torres de Santa Cruz se llenaron de personas
Quintana
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La romería das Merendiñas en Oleiros
Los mayores de 65 años disfrutaron de un menú tradicional en los jardines de las Torres de Santa Cruz se llenaron de personas
Quintana
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