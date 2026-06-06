Búscate en las fotos de la romería das Merendiñas

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Quintana
Quintana
06/06/2026 21:50
quintana. merendiÃ±as en oleiros
1.
La romería das Merendiñas en Oleiros
Los mayores de 65 años disfrutaron de un menú tradicional en los jardines de las Torres de Santa Cruz se llenaron de personas
Quintana
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Los mayores de 65 años disfrutaron de un menú tradicional en los jardines de las Torres de Santa Cruz se llenaron de personas
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Los mayores de 65 años disfrutaron de un menú tradicional en los jardines de las Torres de Santa Cruz se llenaron de personas
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Los mayores de 65 años disfrutaron de un menú tradicional en los jardines de las Torres de Santa Cruz se llenaron de personas
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