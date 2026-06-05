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En imágenes, la acogida del Chuac a los nuevos residentes
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Acto de acogida a los nuevos residentes en el Chuac
Son 132 los residentes que este año comienzan su formación en los distintos centros sanitarios del área
Quintana
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Acto de acogida a los nuevos residentes en el Chuac
Son 132 los residentes que este año comienzan su formación en los distintos centros sanitarios del área
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Acto de acogida a los nuevos residentes en el Chuac
Son 132 los residentes que este año comienzan su formación en los distintos centros sanitarios del área
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Acto de acogida a los nuevos residentes en el Chuac
Son 132 los residentes que este año comienzan su formación en los distintos centros sanitarios del área
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Acto de acogida a los nuevos residentes en el Chuac
Son 132 los residentes que este año comienzan su formación en los distintos centros sanitarios del área
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