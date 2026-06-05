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El XXV aniversario de la Universidad Sénior, en fotos 

Patricia G. Fraga
05/06/2026 18:50
Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
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El Paraninfo de la UDC acoge el XXV aniversario de la Universidad Sénior
Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
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