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El XXV aniversario de la Universidad Sénior, en fotos
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El Paraninfo de la UDC acoge el XXV aniversario de la Universidad Sénior
Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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El Paraninfo de la UDC acoge el XXV aniversario de la Universidad Sénior
Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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El Paraninfo de la UDC acoge el XXV aniversario de la Universidad Sénior
Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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El Paraninfo de la UDC acoge el XXV aniversario de la Universidad Sénior
Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga
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Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
Patricia G. Fraga