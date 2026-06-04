Galerías
Las fotos del 59º Congreso Nacional SEPAR celebrado en A Coruña
El congreso SEPAR se ha convertido en el referente y punto de encuentro de toda la comunidad científica respiratoria.
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino
1.
Congreso Nacional SEPAR
Dani Patino