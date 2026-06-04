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Así es el Furancho Sessions del NH Collection, en fotos
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El NH Collection estrena Furancho Sessions
El nuevo afterwork, que promete convertirse en un referente en A Coruña, combina vino, gastronomía y música en directo para crear una experiencia única frente al mar
Dani Patiño
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El NH Collection estrena Furancho Sessions
El nuevo afterwork, que promete convertirse en un referente en A Coruña, combina vino, gastronomía y música en directo para crear una experiencia única frente al mar
Dani Patiño
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Dani Patiño
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Dani Patiño
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Dani Patiño
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Dani Patiño
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Dani Patiño