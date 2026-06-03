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Paraguas y cánticos por los murales de Lugrís, en fotos

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda llevó ayer a cabo en su sede un taller performativo con paraguas y cánticos para ensayar la protesta que el día 7 llevarán a cabo en defensa de los murales de Urbano Lugrís.

Germán Barreiros
03/06/2026 23:27
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Obradoiro lugrisiano
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