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Galerías

‘Viaxe ao Mictlán’, nueva exposición de Xan Quintana

La Casa Museo Picasso acoge hasta el 1 de agosto la muestra compuesta por unas treinta fotografías realizadas por el artista en México

Germán Barreiros
02/06/2026 23:47
GermÃ¡n. Casa Museo Picasso (RÃºa Payo GÃ³mez, 14). Gonzalo Castro, participa en el acto inaugural de la muestra fotogrÃ¡fica âViaxe ao MictlÃ¡nâ, de Xan Quintana Urzainki.
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
GermÃ¡n. Casa Museo Picasso (RÃºa Payo GÃ³mez, 14). Gonzalo Castro, participa en el acto inaugural de la muestra fotogrÃ¡fica âViaxe ao MictlÃ¡nâ, de Xan Quintana Urzainki.
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
GermÃ¡n. Casa Museo Picasso (RÃºa Payo GÃ³mez, 14). Gonzalo Castro, participa en el acto inaugural de la muestra fotogrÃ¡fica âViaxe ao MictlÃ¡nâ, de Xan Quintana Urzainki.
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
GermÃ¡n. Casa Museo Picasso (RÃºa Payo GÃ³mez, 14). Gonzalo Castro, participa en el acto inaugural de la muestra fotogrÃ¡fica âViaxe ao MictlÃ¡nâ, de Xan Quintana Urzainki.
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
 
Germán Barreiros
GermÃ¡n. Casa Museo Picasso (RÃºa Payo GÃ³mez, 14). Gonzalo Castro, participa en el acto inaugural de la muestra fotogrÃ¡fica âViaxe ao MictlÃ¡nâ, de Xan Quintana Urzainki.
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
 
Germán Barreiros
GermÃ¡n. Casa Museo Picasso (RÃºa Payo GÃ³mez, 14). Gonzalo Castro, participa en el acto inaugural de la muestra fotogrÃ¡fica âViaxe ao MictlÃ¡nâ, de Xan Quintana Urzainki.
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
 
Germán Barreiros
GermÃ¡n. Casa Museo Picasso (RÃºa Payo GÃ³mez, 14). Gonzalo Castro, participa en el acto inaugural de la muestra fotogrÃ¡fica âViaxe ao MictlÃ¡nâ, de Xan Quintana Urzainki.
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros

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