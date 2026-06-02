Galerías
‘Viaxe ao Mictlán’, nueva exposición de Xan Quintana
La Casa Museo Picasso acoge hasta el 1 de agosto la muestra compuesta por unas treinta fotografías realizadas por el artista en México
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros
1.
Muestra fotográfica 'Viaxe ao Mictlán', de Xan Quintana Urzainki
Germán Barreiros