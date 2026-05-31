Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Xuntanza de confraternidad de la peña de amigos de Santa Margarita

Los integrantes de la peña de amigos de Santa Margarita se reunieron, como todos los años, para celebrar su tradicional comida de confraternidad. Los asistentes disfrutaron de una jornada muy amena y divertida en la que no faltaron las bromas, el buen humor y durante la que aprovecharon para recordar viejas anécdotas y los mejores momentos compartidos a lo largo de los años.

Redacción
31/05/2026 21:40
1.
Abad, Alonso, Ovidio y Toñito
1.
Cañas, Pérez y Manel
1.
Che, Tapia, Mitolis y Ledo
1.
Manolo, Naya, Fernando y Kike
1.
Rafa, Manolo, Geno y Richard
1.
José, Zurdo, Emilio y Carlos

Lo más leído

Te puede interesar

Un hombre baja los diferenciales de un cuadro eléctrico con su factura en la mano

El Gobierno empieza a desactivar el plan anticrisis sin aclarar su continuidad
EFE
El ideal gallego

La Agencia Tributaria atiende desde este lunes en sus oficinas a los contribuyentes para la Renta
Europa Press
Golpe de calor

Golpe de calor: cómo actuar en caso de sufrir uno
Info Veritas
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo

Las alfombras que florecen cada año en Arteixo: la historia de una tradición que resiste
Lucía Tenreiro