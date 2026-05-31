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Xuntanza de confraternidad de la peña de amigos de Santa Margarita
Los integrantes de la peña de amigos de Santa Margarita se reunieron, como todos los años, para celebrar su tradicional comida de confraternidad. Los asistentes disfrutaron de una jornada muy amena y divertida en la que no faltaron las bromas, el buen humor y durante la que aprovecharon para recordar viejas anécdotas y los mejores momentos compartidos a lo largo de los años.
1.
Abad, Alonso, Ovidio y Toñito
1.
Cañas, Pérez y Manel
1.
Che, Tapia, Mitolis y Ledo
1.
Manolo, Naya, Fernando y Kike
1.
Rafa, Manolo, Geno y Richard
1.
José, Zurdo, Emilio y Carlos