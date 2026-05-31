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La andaina solidaria de Betanzos contra el cáncer, en imágenes
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Andaina solidaria contra el cáncer en Betanzos
Cientos de personas recorrieron las calles del casco urbano para unirse a la 'marea verde'
Quintana
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Andaina solidaria contra el cáncer en Betanzos
Cientos de personas recorrieron las calles del casco urbano para unirse a la 'marea verde'
Quintana
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Andaina solidaria contra el cáncer en Betanzos
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Andaina solidaria contra el cáncer en Betanzos
Cientos de personas recorrieron las calles del casco urbano para unirse a la 'marea verde'
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