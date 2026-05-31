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El álbum de la Fiesta de las Flores de Arteixo
1.
Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
1.
Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana
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Procesión de la Fiesta de las Flores de Arteixo
Tras la misa solemne en la iglesia de Santiago, se realizó la procesión con arcos florales, en la que participaron los niños que hicieron la comunión y que estuvo acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo
Quintana