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El barrio de Los Rosales celebra sus fiestas, todas las fotos de la celebración
Los Rosales celebra sus fiestas con tres jornadas de música y actuaciones, en la que David Perdomo será el encargado del pregón.
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Fiestas en el barrio de Los Rosales
German Barreiros
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