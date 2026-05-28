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La fiesta deportivista de la escuela infantil de Los Rosales, en fotos 

Germán Barreiros
28/05/2026 20:27
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
1.
La escuela infantil de Los Rosales celebró este jueves su fiesta deportivista
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
German Barreiros
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
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La escuela infantil de Los Rosales celebró este jueves su fiesta deportivista
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
German Barreiros
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
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La escuela infantil de Los Rosales celebró este jueves su fiesta deportivista
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
German Barreiros
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La escuela infantil de Los Rosales celebró este jueves su fiesta deportivista
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
German Barreiros
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
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La escuela infantil de Los Rosales celebró este jueves su fiesta deportivista
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
German Barreiros
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
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La escuela infantil de Los Rosales celebró este jueves su fiesta deportivista
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
German Barreiros
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La escuela infantil de Los Rosales celebró este jueves su fiesta deportivista
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
German Barreiros
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La escuela infantil de Los Rosales celebró este jueves su fiesta deportivista
Roi da Costa y Jesús Suárez compartieron con los más pequeños la celebración por el ascenso del Dépor
German Barreiros
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