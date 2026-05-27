Galerías
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola en A Coruña
Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez,con motivo de la actividad inspiradores por el clima visitaron las instalaciones de la fábrica de Coca-Cola
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez visitan la fábrica de la Coca-Cola en A Coruña
Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez visitan la fábrica de la Coca-Cola en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez visitan la fábrica de la Coca-Cola en A Coruña
Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez visitan la fábrica de la Coca-Cola en A Coruña
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Formoso y Yoya Neira
Valentín González Formoso y Yoya Neira
CEDIDA
1.
305A0553_16550908
patricia alfonso rueda y angeles vazquez visitan cocacola con motivo de la actividad inspiradores por el clima
EC
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
1.
Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga