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Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola en A Coruña

Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez,con motivo de la actividad inspiradores por el clima visitaron las  instalaciones de la fábrica de Coca-Cola

Patricia G. Fraga
27/05/2026 20:34
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Visita de Alfonso Rueda a la fábrica de Coca-Cola
Patricia G. Fraga
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Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez visitan la fábrica de la Coca-Cola en A Coruña
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