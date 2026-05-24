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El Encuentro de Maiores en Betanzos, en imágenes

Redacción
24/05/2026 18:40
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
1.
Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
Cedida
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Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
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Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
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Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
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Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
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Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
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