Galerías
El Encuentro de Maiores en Betanzos, en imágenes
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Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
Cedida
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Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
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Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
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Encontro dos Maiores de Betanzos
Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
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Más de 350 personas asistieron este domingo a a la celebración del Encuentro de Mayores, en una carpa instalada en la explanada de El Pasatiempo
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