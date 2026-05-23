Galerías
Toda la fantasía de ExpOtaku 2026, en fotos
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ExpOtaku vuelve a llenar el recinto ferial de ExpoCoruña
La feria del anime, los videojuegos, el cosplay y el ocio alternativo se celebra este sábado y domingo en A Coruña
Quintana
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ExpOtaku vuelve a llenar el recinto ferial de ExpoCoruña
La feria del anime, los videojuegos, el cosplay y el ocio alternativo se celebra este sábado y domingo en A Coruña
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La feria del anime, los videojuegos, el cosplay y el ocio alternativo se celebra este sábado y domingo en A Coruña
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