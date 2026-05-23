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Mira la pasarela de 'Betanzos Desfila' 

Germán Barreiros
23/05/2026 23:43
GermÃ¡n. desfile de moda de acebe cca
1.
‘Betanzos Desfila’ resultó ser todo un éxito
La pasarela organizada por Acebe CCA en la Casa Núñez, superó las expectativas más optimistas y resultó todo un éxito, con asistentes de pie e incluso en el exterior
German Barreiros
GermÃ¡n. desfile de moda de acebe cca
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‘Betanzos Desfila’ resultó ser todo un éxito
La pasarela organizada por Acebe CCA en la Casa Núñez, superó las expectativas más optimistas y resultó todo un éxito, con asistentes de pie e incluso en el exterior
German Barreiros
GermÃ¡n. desfile de moda de acebe cca
1.
‘Betanzos Desfila’ resultó ser todo un éxito
La pasarela organizada por Acebe CCA en la Casa Núñez, superó las expectativas más optimistas y resultó todo un éxito, con asistentes de pie e incluso en el exterior
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1.
‘Betanzos Desfila’ resultó ser todo un éxito
La pasarela organizada por Acebe CCA en la Casa Núñez, superó las expectativas más optimistas y resultó todo un éxito, con asistentes de pie e incluso en el exterior
German Barreiros
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1.
‘Betanzos Desfila’ resultó ser todo un éxito
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German Barreiros
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1.
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German Barreiros
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German Barreiros
GermÃ¡n. desfile de moda de acebe cca
1.
‘Betanzos Desfila’ resultó ser todo un éxito
La pasarela organizada por Acebe CCA en la Casa Núñez, superó las expectativas más optimistas y resultó todo un éxito, con asistentes de pie e incluso en el exterior
German Barreiros
La pasarela organizada por Acebe CCA en la Casa Núñez, superó las expectativas más optimistas y resultó todo un éxito, con asistentes de pie e incluso en el exterior
1.
‘Betanzos Desfila’ resultó ser todo un éxito
La pasarela organizada por Acebe CCA en la Casa Núñez, superó las expectativas más optimistas y resultó todo un éxito, con asistentes de pie e incluso en el exterior
German Barreiros

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