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Mira la pasarela de 'Betanzos Desfila'
1.
‘Betanzos Desfila’ resultó ser todo un éxito
La pasarela organizada por Acebe CCA en la Casa Núñez, superó las expectativas más optimistas y resultó todo un éxito, con asistentes de pie e incluso en el exterior
German Barreiros
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