Galerías
Así festejan los museos coruñeses su día
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
German Barreiros