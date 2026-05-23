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Así festejan los museos coruñeses su día

Germán Barreiros
23/05/2026 18:50
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas
1.
A Coruña celebra el Día Internacional de los Museos
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