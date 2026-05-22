Galerías
Exposición de pintura y artes plásticas de los socios del Sporting Club Casino
El Casino herculino está celebrando el 136 aniversario de su fundación y para ello organizó numerosas actividades. Una de ellas fue la ya consolidada exposición de pintura y artes plásticas de los socios. En esta ocasión mostraron su obra en la sede y recibieron un diploma por su participación.
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Matías y Pilar Monterroso
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Pilar López Román y Mary Carmen
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Marrouch, dos invitadas y Losada
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María José Freire y José Luis
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Irene Molejón y José Luis
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Isabel Trigo y Santos
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Directivos del Casino e invitados a la inauguración
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Emilio de la Fuente y Mary Carmen Calviño
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Elena Rodríguez y Matías
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Victoria y Mary Carmen Calviño
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José Luis y Brais Villaverde
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Socios que parti cipan
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Andrés Font y Mary Carmen