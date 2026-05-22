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Galerías

Exposición de pintura y artes plásticas de los socios del Sporting Club Casino

El Casino herculino está celebrando el 136 aniversario de su fundación y para ello organizó numerosas actividades. Una de ellas fue la ya consolidada exposición de pintura y artes plásticas de los socios. En esta ocasión mostraron su obra en la sede y recibieron un diploma por su participación.

Redacción
22/05/2026 00:24
1.
Matías y Pilar Monterroso
1.
Pilar López Román y Mary Carmen
1.
Marrouch, dos invitadas y Losada
1.
María José Freire y José Luis
1.
Irene Molejón y José Luis
1.
Isabel Trigo y Santos
1.
Directivos del Casino e invitados a la inauguración
1.
Emilio de la Fuente y Mary Carmen Calviño
1.
Elena Rodríguez y Matías
1.
Victoria y Mary Carmen Calviño
1.
José Luis y Brais Villaverde
1.
Socios que parti cipan
1.
Andrés Font y Mary Carmen

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