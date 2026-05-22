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El Vértigo Tour de OBK en el Colón, en fotos 

Quintana
Quintana
22/05/2026 22:34
En el teatro Colón de A Coruña, el grupo más importante de la música electrónica de España, presentó los temas de su nuevo álbum, incluido su exitoso primer lanzamiento 'Maldita Mujer'
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OBK celebra su 35 aniversario con Vértigo Tour
En el teatro Colón de A Coruña, el grupo más importante de la música electrónica de España, presentó los temas de su nuevo álbum, incluido su exitoso primer lanzamiento 'Maldita Mujer'
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