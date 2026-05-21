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Así son los nuevos espacios del Palacio de la Ópera de A Coruña

Quintana
Quintana
21/05/2026 15:26
El espacio se refuerza para la celebración de todo tipo de eventos: desde culturales y musicales a gastronómicos y profesionales
1.
Las renovadas instalaciones del Palacio de la Ópera
El espacio se refuerza para la celebración de todo tipo de eventos: desde culturales y musicales a gastronómicos y profesionales
Quintana
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