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Entrega de los Premios Recicla la Noche en A Coruña
A Coruña acoge en la Sala Pelícano la 9ª Gala de los Premios Recicla la Noche, que reconoce la labor de quienes trabajan en el sector del del ocio nocturno
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Gala de los Premios Recicla la Noche
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Quintana. Gala de premios "Recicla la Noche" en el PelÃcano
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Quintana. Gala de premios "Recicla la Noche" en el PelÃcano
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Quintana. Gala de premios "Recicla la Noche" en el PelÃcano
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Quintana. Gala de premios "Recicla la Noche" en el PelÃcano
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Quintana. Gala de premios "Recicla la Noche" en el PelÃcano
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Quintana. Gala de premios "Recicla la Noche" en el PelÃcano
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