Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

La reunión del sector ocio y espectáculos en el espacio Avenida Abanca, en fotos 

Javier Alborés
19/05/2026 21:42
DSC_5069_18222240
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5196_18213142
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5205_18213498
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5106_18224373
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5180_18212820
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5064_18241476
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5218_18214089
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5094_18222899
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5162_18211640
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5000_18233846
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5100_18223460
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5077_18222582
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5052_18240665
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5049_18240348
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5043_18235262
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5175_18212382
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5038_18234554
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_5023_18234193
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_4997_18233602
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_4992_18233224
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_4984_18232601
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_4980_18232398
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_4964_18244604
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_4947_18243982
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
DSC_4941_18243683
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés

Lo más leído

Te puede interesar

Número 30 calle Barrera

Los Bomberos acuden al número 30 de la calle Barrera ante el peligro de caída de cascotes
Abel Peña
El director ejecutivo de Altri, José Pina, en 2024 en Santiago SANTIAGO DE COMPOSTELA, 03/05/2024.- El director ejecutivo de la empresa portuguesa Altri, José Pina, explica en rueda de prensa su proyecto Gama, que pretende establecer una fábrica en el municipio lucense de Palas de Rei, hoy en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr

Altri propone recurrir a la cogeneración para suministrar energía a su fábrica en Palas de Rei
EFE
La sede del PSOE en Zalaeta

La sede del PSOE coruñés, desde 2013 en Zalaeta, a la venta por más de 740.000 euros
Lara Fernández
La periodista y escritora Isabel San Sebastián, junto a su última novela, ayer, en A Coruña

Isabel San Sebastián | “En la historia de España hay muchas más luces que sombras”
Dani Sánchez