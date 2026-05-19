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La reunión del sector ocio y espectáculos en el espacio Avenida Abanca, en fotos
1.
II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
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II Conferencia Nacional del sector del ocio y los espectáculos
En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
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En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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En el Espacio Avenida Abanca se conversa sobre temas vitales para este sector como los nuevos hábitos sociales, la seguridad, la protección ambiental o el reto de la movilidad.
Javier Alborés