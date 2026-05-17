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Concentración de familiares y amigos de Yoel Quispe 

Familiares y amigos, se reunieron a los pies del altar popular erigido entre Juan Flórez y Sinfónica de Galicia para clamar justicia para Yoel

Germán Barreiros
17/05/2026 23:57
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Familiares y amigos de Yoel Quispe piden justicia
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