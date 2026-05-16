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La fiesta de San Fiz de Vixoi, en fotos

Germán Barreiros
16/05/2026 15:26
Comida popular, coches clásicos y música desafiaron a la lluvia
1.
Fiestas de San Fiz de Vixoi, en Bergondo
Comida popular, coches clásicos y música desafiaron a la lluvia
Germán Barreiros
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