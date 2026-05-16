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En imágenes | La jornada de los cruceristas del 'Ambition' en A Coruña tras estar confinados

Quintana
Quintana
16/05/2026 17:31
Después de esperar durante varias horas, los pasajeros recibieron permiso para bajar del barco y disfrutar de la ciudad y de lugares cercanos, como Betanzos, Ferrol o Santiago. Sanidad Exterior comprobó en el interior la situación del brote de gastroenteritis que dejó a los viajeros sin poder desembarcar en Burdeos
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Los cruceristas del 'Ambition' llegan a A Coruña tras su confinamiento en Francia
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Los cruceristas del 'Ambition' llegan a A Coruña tras su confinamiento en Francia
Después de esperar durante varias horas, los pasajeros recibieron permiso para bajar del barco y disfrutar de la ciudad y de lugares cercanos, como Betanzos, Ferrol o Santiago. Sanidad Exterior comprobó en el interior la situación del brote de gastroenteritis que dejó a los viajeros sin poder desembarcar en Burdeos
Quintana
Después de esperar durante varias horas, los pasajeros recibieron permiso para bajar del barco y disfrutar de la ciudad y de lugares cercanos, como Betanzos, Ferrol o Santiago. Sanidad Exterior comprobó en el interior la situación del brote de gastroenteritis que dejó a los viajeros sin poder desembarcar en Burdeos
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