En imágenes | La jornada de los cruceristas del 'Ambition' en A Coruña tras estar confinados

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Los cruceristas del 'Ambition' llegan a A Coruña tras su confinamiento en Francia

Después de esperar durante varias horas, los pasajeros recibieron permiso para bajar del barco y disfrutar de la ciudad y de lugares cercanos, como Betanzos, Ferrol o Santiago. Sanidad Exterior comprobó en el interior la situación del brote de gastroenteritis que dejó a los viajeros sin poder desembarcar en Burdeos

Quintana