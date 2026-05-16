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Así fue la jornada de Special Down en Marina Coruña

Redacción
16/05/2026 17:15
Special Down convierte Marina Coruña en un gran espacio de inclusión
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Special Down en Marina Coruña
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Varias personas durante una manifestación por la autodeterminación del Sahara Occidental, a 16 de noviembre de 2024, en Madrid (España). La manifestación, que recorre la ciudad desde Atocha hasta Sol, está convocada por CEAS-Sahara y FEMAS para denunciar los Acuerdos Tripartitos de Madrid y exigir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que invalidan los acuerdos comerciales entre Europa y Marruecos. Además, la protesta apoya la reclamación del pueblo saharaui a su autodeterminación.16 NOVIEMBRE 2024;SAHARA;AUTODETERMINACIÓN;MANIFESTACIÓNDiego Radamés / Europa Press16/11/2024

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