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La retirada de especies invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, en imágenes
1.
Jornada de retirada de especies exóticas invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, organizada por el Grupo Hábitat
Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña
Carlota Blanco
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Jornada de retirada de especies exóticas invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, organizada por el Grupo Hábitat
Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña
Carlota Blanco
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Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña
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Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña
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Carlota Blanco