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La retirada de especies invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, en imágenes 

Carlota Blanco
15/05/2026 18:13
Un grupo de alumnos del IES O Couto realiza una jornada de retirada de especies exóticas invasoras, en el entorno de la Torre de Hércules
1.
Jornada de retirada de especies exóticas invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, organizada por el Grupo Hábitat
Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña
Carlota Blanco
Un grupo de alumnos del IES O Couto realiza una jornada de retirada de especies exóticas invasoras, en el entorno de la Torre de Hércules
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Jornada de retirada de especies exóticas invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, organizada por el Grupo Hábitat
Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña
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Un grupo de alumnos del IES O Couto realiza una jornada de retirada de especies exóticas invasoras, en el entorno de la Torre de Hércules
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Jornada de  retirada de especies exóticas invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, organizada por el Grupo Hábitat 
Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña 
Carlota Blanco
Un grupo de alumnos del IES O Couto realiza una jornada de retirada de especies exóticas invasoras, en el entorno de la Torre de Hércules
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Jornada de retirada de especies exóticas invasoras en el entorno de la Torre de Hércules, organizada por el Grupo Hábitat
Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña
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Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña
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Una decena de alumnos del IES O Couto de Ourense participaron como voluntarios en la actividad realizada para preservar la flora nativa de A Coruña
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