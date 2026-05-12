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Las visitas guiadas del emblemático teatro Colón, en fotos
El teatro Colón de A Coruña abrió sus puertas al público con motivo de la I Semana do Patrimonio Invisible
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El emblemático teatro Colón abre sus puertas al público
Patricia G. Fraga
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