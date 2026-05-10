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La función del voto a la Virgen del Rosario, en fotos

Germán Barreiros
10/05/2026 18:43
La tradicional misa fue oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y el voto lo realizó el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, en representación del Consistorio.
1.
A Coruña renueva su voto a la Virgen del Rosario
La tradicional misa fue oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y el voto lo realizó el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, en representación del Consistorio.
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La tradicional misa fue oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y el voto lo realizó el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, en representación del Consistorio.
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A Coruña renueva su voto a la Virgen del Rosario
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