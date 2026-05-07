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Las fotos de la celebración de una fiesta de disfraces en el Sporting Club Casino
Amigos, socios y simpatizantes del Sporting Club Casino de La Coruña se reunieron en su sede de la calle Real para celebrar una animada y divertida fi esta de disfraces. Los asistentes lucieron originales atuendos y disfrutaron de una velada en la que no faltaron los concursos, las anécdotas y el baile amenizado por Carlos Manteiga. Esta es una de las muchas actividades lúdicas y culturales que organiza habitualmente esta entidad centenaria.
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Andrés, Daniel, Luis, Irene, Marina, María José y Ricardo
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
María Luisa, Jacobo, Pilar, Maricarmen, Paloma y Manoli
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
José Luis, María José y Amparo
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Margarita, Gloria, Francisco y Pilar
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
José Luis, Guillermo, Juan, Victoria, Maricarmen y Mary
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Maricarmen y Luzdori
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Ana María, Felipe, María Jesús, Domingo y Pedro
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Manuel, Aurora y José Benito
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Maxi, Carlos, Marisol y Sonia
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Susana, Raquel y Silvia
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Jose, Juan y Alberto
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
José Manuel, Manuel y Fátima
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Mercedes, Miluca y Manolo
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Montse, Loli y Andrés
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Natalia, Margot y Lucía
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Bea, Maricarmen y Juana
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Rolando, Javier, Marifé y Verónica
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Pedro, Fernando, Abelardo y Javier
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Manuel, Jesús y Kike
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
María Jesús, Pacucha y Santiago
Germán Barreiros
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Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Julia y Manuel
Germán Barreiros