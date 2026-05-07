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Galerías

Las fotos de la celebración de una fiesta de disfraces en el Sporting Club Casino

Amigos, socios y simpatizantes del Sporting Club Casino de La Coruña se reunieron en su sede de la calle Real para celebrar una animada y divertida fi esta de disfraces. Los asistentes lucieron originales atuendos y disfrutaron de una velada en la que no faltaron los concursos, las anécdotas y el baile amenizado por Carlos Manteiga. Esta es una de las muchas actividades lúdicas y culturales que organiza habitualmente esta entidad centenaria.

Germán Barreiros
07/05/2026 21:41
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Andrés, Daniel, Luis, Irene, Marina, María José y Ricardo
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
María Luisa, Jacobo, Pilar, Maricarmen, Paloma y Manoli
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
José Luis, María José y Amparo
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Margarita, Gloria, Francisco y Pilar
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
José Luis, Guillermo, Juan, Victoria, Maricarmen y Mary
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Maricarmen y Luzdori
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Ana María, Felipe, María Jesús, Domingo y Pedro
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Manuel, Aurora y José Benito
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Maxi, Carlos, Marisol y Sonia
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Susana, Raquel y Silvia
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Jose, Juan y Alberto
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
José Manuel, Manuel y Fátima
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Mercedes, Miluca y Manolo
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Montse, Loli y Andrés
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Natalia, Margot y Lucía
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Bea, Maricarmen y Juana
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Rolando, Javier, Marifé y Verónica
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Pedro, Fernando, Abelardo y Javier
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Manuel, Jesús y Kike
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
María Jesús, Pacucha y Santiago
Germán Barreiros
1.
Cena en el Sporting Club Casino de A Coruña
Julia y Manuel
Germán Barreiros

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Schiphol (Netherlands), 07/05/2026.- Medical staff with ambulances at Schiphol airport, near Amsterdam, Netherlands, 07 May 2026. The second medical evacuation plane with a sick person on board the cruise ship MV Hondius was en route to the Netherlands. The 56-year-old man may be infected with the hantavirus. According to the World Health Organization (WHO), three suspected hantavirus case patients have been evacuated from the Dutch cruise ship MV Hondius, anchored off the coast of Cape Verde, and are on their way to receive medical care in The Netherlands in coordination with WHO. (Cabo Verde, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/MICHEL VAN BERGEN

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